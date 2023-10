Automüüja Elke tegevjuht: kui plaanid lähiajal autot vahetada, tee seda juba praegu. Nii pääsed hinnatõusust

Maasturi soetamine muutub märgatavalt kallimaks

„Ehkki automaksu eelnõu vajab põhjalikumat läbitöötamist, näeme, et automaksul kui sellisel on potentsiaal pikas plaanis Eesti sõidupargi säästlikumaks muutmisel. Automaks paneb autotootjale surve toota keskkonnasõbralikemaid autosid ja pakkuda margiesindustel neid oma klientidele,“ nentis Rahu. „Toyota edasimüüjana näeme, et automaksu kontekstis on sellises eelisseisus just uued hübriidsõidukid. Seetõttu usume, et meie täishübriid ja elektrisõidukite populaarsus pigem kasvab, sest tarbija saab seda tõenäolisemalt endale lubada ning sõiduki ülalpidamiskulud ja maksukulu on väiksem alternatiivsetest valikutest,“ lisas ta.