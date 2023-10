Elektrilevi rakendus kuvas tormi ajal valeinfot. Ettevõte: ilmselt oli tegu madalpinge riketega

Delfi Ärilehe poole pöördus mitu lugejat, kes olid tormi ajal märganud Maru rakenduses, et see kuvas nende elukoha elektrikatkestuste kohta väärinfot. „Elektrit ei olnud, vaatasin Maru kaardile ja näen, Elektrilevi andmetel mul ilusti elekter olemas,“ kirjutas üks lugeja. Ta lisas, et helistas seejärel Elektrilevile ja teatas, et tal ega tema naabritel tegelikult elektrit ei ole.

„Öeldi, et Maru rakenduse kaardile pannakse elektrikatkestus kirja siis, kui dispetšer saadab brigaadi objektile välja,“ lisas lugeja. Teda aga ärritas see, et Maru rakendus ei näidanud ühelgi ajahetkel tema elukohta kohta tõest infot.

Elektrita oldi 30 tundi järjest

Ka teisel lugejal juhtus täpselt samasugune olukord – rakenduse ja kaardi kohaselt oleks neil elekter olemas, aga tegelikult istusid nad mitu tundi pimeduses. „Asume Harjumaal Saku vallas ja meil kadus elekter nüüdseks umbes 30 tundi tagasi. Selle aja sees pole saabunud Elektrilevilt ühtegi teadet. Kodulehel suunatakse oma katkestusest teada andma Maru äpi kaudu, kuid seal ilutseb ka praegu teade: „Meie andmetel teil rikked puuduvad“,“ kirjeldas lugeja enda olukorda.

Elektrilevi kommunikatsioonijuhi Kristi Reilandi sõnul on kõik Maru teavitused nendeni jõudnud ja neid vaadatakse järjest läbi. „Kuna rikkeid oli palju, siis nende läbitöötamine võtab kauem aega ja seetõttu ei ole kõik rikkekaardil ja ka Marus kohe näha. Seni, kuni rike ei ole seotud kliendi tarbimiskohaga, ei kuvata seda ka Marus,“ selgitas ta.

Reiland lisas, et keskpinge riketest on neil süsteemne ülevaade ja sellest saab ettevõte kohe klienti teavitada ja seda ka rakenduses. „Kirjeldatud juhtumid on ilmselt seotud madalpinge riketega, mis vaadatakse ükshaaval klientide teadete põhjal üle ja seejärel on info rikkekaardil ka Marus. Oleme rakenduse funktsionaalsust laiendamas, et info liikumine oleks kiirem ja lihtsam,“ ütles ta.