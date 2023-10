Turismi koorekiht annab uued põhjused Eestisse tulla

Michelini tärniga pärjatud restoranil 180 Degrees läheb peakoka ja ühe omaniku Matthias Dietheri sõnul hästi – teise tärniga maailma kõrgliigasse tõusmine tõi sel hooajal väliskülalisi ja meediahuvi. „Nii kohalikud kui ka rahvusvahelised külastajad on meid leidnud ja see teeb meele rõõmsaks,“ sõnas Diether.

Mees on uhke oma meeskonna üle ja teda rõõmustab, et kaks Michelini tärni saavutati Eestis, mitte Saksamaal. Ta pelgab vaid sellist ettenägematut kriisi, mis mõjutaks turismi ja inimeste liikumist, nagu oli koroonakriis.

Restoranil on käsil mitmed meediaprojektid nii Baltimaade kui ka Saksamaa turul. „Lisaks plaanime jätkata külaliskokkadega õhtusööke, tuues Eestisse maailma tippu kuuluvaid kokki, et näidata ka neile, kuhu me väikeses Eestis jõudnud oleme,“ ütles Diether.

Uus tipphotell ja globaalsed staarid

Teine nominent on HMP Hotellid OÜ, mis opereerib kaubamärgi Radisson hotelle. Radisson Collectioni Hotel Tallinna juhatuse esimees Ain Käpp märkis, et eelmise aasta mais avasid nad pärast kahte aastat renoveerimist hotelli Rävala puiesteel. „Collection on Radissoni kõrgeim kaubamärk ja me olime 28. hotell maailmas, mis sai privileegi Collectoni nime kanda,“ lausus Käpp.

Fakt, et maailma üks suuremaid hotellikette andis loa turismimaailma mõjutanud pandeemia kiuste oma kõrgeima taseme just Eestisse tuua, on kogu riigile suur tunnustus. Skandinaavia ja Baltimaade Radissoni hotellide seas on see kõrgel neljandal kohal.

Hotelli tubades tutvustatakse erinevate fotomaalide kaudu Eesti loodust. Samuti on seal kaks tipprestorani – MEKK ja ISSEI. Hotellitubadest avaneb vaade Tallinnale. Ettevõtte teine hotell on Tallinnas asuv Palace Hotel, mis on tegutsenud aastast 1937, mis on viiel aastal järjest Eesti parimaks valitud.