Ökonomist: euroala inflatsioon võib järgmisel aastal ootamatult madalale langeda

Septembris langes inflatsiooni aastane määr eurotsoonis järsult – suvekuude enam kui 5%-lt 4,3% peale. Inflatsioonimäärade pidurdamisel mängis septembris olulist rolli soodne võrdlusbaas – elektri- ja gaasihinnad tõusid Euroopas järsult just aasta tagasi. Septembris kadus ka inflatsiooni alandavate meetmete mõju inflatsiooninäitajatele. Baasinflatsioon langes septembris 4,5% peale (augustis oli see 5,3%).

Ka toiduainete hinnad jätkasid liikumist inflatsiooni aeglustumise suunas. Võttes arvesse viimase kolme kuu jooksul aset leidnud naftahindade järsku tõusu finantsturgudel, arvavad Bloombergi küsitletud analüütikud, et inflatsioon jääb lähikvartalites algselt prognoositust veidi kõrgemaks. Praegu prognoositakse, et aasta lõpus jääb inflatsioon eurotsoonis 3,3% kanti ja järgmisel aastal võib aasta keskmine inflatsioon langeda 2,7% peale.

USA leibkondade ostujõud väheneb, eluasemeturg stagneerub

Üldiselt on USA leibkondade nõudlus ikka veel üllatavalt tugev. USA erakulutused kasvasid augustis reaalselt 0,1% (pärast 0,6% tõusu juulis) ja olid 2,3% kõrgemad kui aasta tagasi. Kogu augusti kasv tulenes nõudluse kasvust teenuste järele, samas kui nõudlus kaupade järele langes. Leibkondade kasutatav tulu kasvas augustis 0,2%, kuid reaalarvestuses leidis augustis aset juba teine ​​järjestikune sissetuleku langus. Seega hakkas leibkondade ostujõud üldiselt taas langema.

Kuna ostuaktiivsus on tänavu langenud seitsmel kuul kaheksast, on USA eluasemeturu madalseis taas süvenenud. Suve lõpus olid müügimahud olemasolevate elamispindade segmendis enam kui kolmandiku võrra väiksemad kui 2021. aasta lõpus ja 15,3% väiksemad kui aasta tagasi. Seda põhjustasid suurel määral jätkuvalt piiratud pakkumine ja kõrged hinnad tõusvate laenuintresside juures. Kuigi senine aktiivsus uuselamute segmendis on USAs intressitõusule suhteliselt edukalt vastu pidanud ja aasta arvestuses tõusu näidanud, langes augustis järsult ka uute elamispindade müük. Seejuures olid olemasolevate elamispindade hinnad augustis 3,7% kõrgemad kui aasta tagasi, uute elamispindade hinnad aga 2,3% mullusest madalamad.