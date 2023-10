Läti munatootja IPO hakkab kooruma. Ettevõttesse 8 miljonit investeerinud juht: nõudlust toote järgi on aastateks

„Erinevalt mõnest teisest hiljutisest IPO-st ei püüa me oma investoreid veenda, et nad paneksid oma raha ideesse helgest tulevikust. Ei, meil on väga konkreetne projekt, tulud on detailselt jaotatud. Kõik projektid, hanked ja lepingud on allkirjastatud,“ ütleb ettevõtte suuromanik ja tegevjuht Jurijs Adamovičs, kes on ettevõtte passiivsest väikeinvestorist kasvanud selle suuromanikuks ligi 8 miljoni investeeritud euroga.