Stockholm keelustab kesklinnas bensiini- ja diiselautod

Õhusaaste on Stockholmis pikalt probleem olnud. Meditsiiniliste uuringute kohaselt on pealinna kehv õhukvaliteet kahjustanud imikute kopse ja olnud paljude vanurite enneaegse surma põhjus. „Peame ohtlikud emissioonigaasid pealinna tänavatelt eemaldama. Seetõttu võtamegi sellise tsooni kasutusele,“ ütles Stockholmi abilinna pea Lars Strömgen, kes tegeleb linna transpordi ja linnakeskkonnaga teemadega.

Reegel hakkan kehtima 31. detsembrist 2024. aastal. „Paljudes linnades on kehtestatud vähese heitega tsoonid, kus kõrge heitega autodel on lubatud sõita, kui nad maksavad selle eest tasu. Stockholmi mudel on ulatuslikum. Bensiini- ja diiselmootoriga autod on keelatud,“ sõnas Strömgen. Ta lisas, et valiti piirkond Stockholmi kesklinnas, kus jalgratturid ja jalakäijad hingavad sisse kõige rohkem ohtlikke heitgaase.