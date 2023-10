Uuring: kinnisvaraeksperdid soovitavad endiselt kodu osta, mitte üürida

Ekspertide hinnangul Tallinna korteriturul tuntavat hinnamuutust lähema poole aasta jooksul oodata ei ole. „Neid, kes arvasid, et hinnad võivad lähikuudel veidi langeda, oli vastanute seas rohkem, kui neid, kes usuvad peatset hinnatõusu,“ selgitas Vahter. Kõige tõenäolisemaks piirkonnaks, kus kinnisvara hind võiks tõusule pöörata, peeti Tallinna kesklinna. „On igati loogiline, et kasvupotentsiaal on seal, kus pakkumist on vähem,“ nõustus Martin Vahter ekspertide seas enim levinud arvamusega.