Telia kõnekeskuse teenuse töö on häiritud

Täiendatud kell 14.30: Telia: rike on kõrvaldatud ning kõigi teenuste töö peaks olema taastunud!

Rikkest on mõjutatud ka riigiinfo telefon 1247, samuti Telia äri- ja suurkliendid, kes Telia kõnekeskuse teenust kasutavad, ning erinevate teenuste lühinumbrid. Samuti on häiritud Telia enda kliendiinfo numbrid 123 ja 1551.

Häirekeskuse meediasuhete ekspert Maria Laanjärv ütles, et lühinumbri 1247 puhul on tegemist tehnilise rikkega ning praeguse seisuga pole teada, millal see lahendatud saab.