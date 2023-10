Riigikohus tühistas Enefit Poweri õlitehase ehitusloa

Enefit Power AS (toonane Enefit Energiatootmine AS) esitas 18. novembril 2019 Narva-Jõesuu linnavalitsusele ehitusloa taotluse Ida-Virumaal Auvere külas õlitehase rajamiseks, mille linnavalitsus ka 27. märtsil 2020 andis. Noort avalikkust esindav keskkonnaorganisatsioon MTÜ Loodusvõlu esitas 26. aprillil 2020 Tartu halduskohtule kaebuse ehitusloa tühistamiseks, väites, et ehitusluba on vastuolus rahvusvaheliste kliimakokkulepetega ja ehitusloa mõjud nõuetekohaselt hindamata.