Konverentsi ,,Grow UP! e-poega Eestist välisturule?'' programm

Kaupmehed, kes soovivad oma äriga laieneda, peavad läbi mõtlema mitu väiksemat ja suuremat sammu, mis lõppkokkuvõttes määravad e-poe laienemise edu. Kas peaks minema Lätti ja Soome? Kas tead aga, et just sealt tuleb kõige rohkem ebaõnnestumisi. Miks? Milline oleks nutikas äri- ja digistrateegia välisturul? Mille järgi mõõta tulemusi? Milliseid digiturundusmudeleid, tööriistu, automatiseeritust ning laopartnerit kasutada? Kuidas konkurente edestada?