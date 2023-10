Rootsi kinnisvarakriisis valmistub odavat kinnisvara ostma 1,9 miljardi dollariline fond

Põhjamaade fond Nrep, mis on osa investeerimisgrupist Urban Partners, soovib osta odavamat kinnisvara sellistelt suurtelt võlgades olevatelt ettevõtetelt nagu Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB ja Heimstaden Bostad AB. Viimased peavad maha müüma kinnisvara, mida nad ei saa enam kallite võlakirjade abil rahastada, kirjutab Bloomberg .

Rootsi kinnisvaraturul toimuv teeb riigi päris huvitavaks, ütles Urban Partnersi tegevjuht Claus Mathisen Bloombergile. Huvi on tema sõnul suur ja dialooge ei ole kunagi varem olnud nii palju kui praegu. Rootsi kinnisvarahinnaindeks kukkus septembris võrreldes ühe aasta taguse ajaga pea 13%.

Selle aasta tehingutest moodustavad Mathiseni fondi kolm suuremat investeeringut 15% ärikinnisvara tehingute mahust. Mathisen ootab veel järgmisi tehinguid, sest kinnisvaraettevõtted on endiselt hädas ning peavad refinantseerima 25 miljardi dollari eest võlakirju 2025. aastaks.

Mais kogus Urban Partners 3,65 milajrdit eurot peamiselt Põhjamaade kinnisvarale suunatud fondi jaoks. See kergitas tema hallatavate varade kogumahtu 20 miljardi euroni.

Praegu on turg täielikult ostjate päralt, ütles Mathisen. Tema sõnul ei investeeri tema fondid, et 12 kuu pärast uuesti müüa, vaid fondidel on jäänud lõpuni veel viis kuni kümme aastat.