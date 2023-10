Terav võitlus inflatsiooniga: Eesti ettevõte hakkas kullas palka maksma

Auforti juhi sõnul on otsuse eesmärgiks kaitsta raha inflatsiooni eest. „Kõik käibel olevad valuutad on inflatsioonist sõltuvad ning kaotavad pidevalt oma väärtust ehk ostujõudu. Juba aastasadu on kuld olnud usaldusväärne maksevahend ja raha hoiustamise viis ning pakub veel tänaselgi päeval rahale kindlat ja turvalist alternatiivi,“ ütles Auforti juht Bert-Ken Raudberg.

Aufort on esimene ettevõte Eestis, mis maksab oma töötajatele palka kullas. Palk on töölepingus fikseeritud eurodes ja kulla kogus sõltub vastavalt väljamakse hetkel kehtivast kulla maailmaturu hinnast. Auforti töötajad on ametlikult registreeritud ning kõik palgamaksud riigile tasutud.

„Kuna kullas pole veel laialdaselt võimalik toodete ja teenuste eest maksta, siis tuleb osa kullast eurodeks vahetada. Kuludest ülejääv osa, mis moodustab meie töötajatel keskeltläbi 10-20 protsenti palgast, jääb kulda, et kaitsta raha inflatsiooni eest,“ kommenteeris Auforti töötaja Karl Nurme.

Globaalne kullaturu suurus on ligi 11 triljonit eurot, millest 240 miljardit on erakätes olevad kuldplaadid- ja mündid. Sel sügisel Aafrikasse, Keeniasse laienenud Aufort plaanib tulevatel aastatel jõuda kuni 2-miljardilise turuosani. Lähikuudel sisenetakse ka Lähis-Idasse. Tegemist on kiirelt arenevate kullameelsete regioonidega, näiteks kaevandatakse Aafrikas ligi pool maailma kullast.

Laienemisele lisaks töötab Aufort parasjagu välja maksekaardilahendust, mis võimaldab tarbijal tasuda toote või teenuse eest kullas, aga mille eest kaupmees saab tasu eurodes. „Makseteenust hakkab pakkuma kolmas litsentseeritud osapool ja hetkel käivad läbirääkimised mitme potentsiaalse makseteenuse partneriga. Teenusega plaanime välja tulla 2024. aasta teises pooles,“ lisas Raudberg.