Tallinna Kaubamaja müügitulud ja kasum kasvasid suuresti tänu heale automüügile

„Sarnaselt Eesti üldisele jaekaubanduse olukorrale veab ka TKM Grupi kasvu autokaubandus. Headele tulemustele aitasid kaasa kolmandas kvartalis sõlmitud suuremahulised müügitehingud. Rõõm on näha, et ka uute autode tarnekindlus on COVID-19 järgsest madalseisust taastunud – see lubab pakkuda klientidele soovitud mahus teenindust,“ kommenteeris TKM Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp.

„Selveri ja Kaubamaja müügikasvud jäid veidi tagasihoidlikumaks – on tajutav, et kliendid on tuleviku suhtes ebakindlamad ja ostuotsustes ettevaatlikumad. Ehkki hinnakasv on pidurdunud ning palgakasv on hinnatõusudele järele jõudmas, ületavad toiduainete hinnakasvud endiselt palkade kasvumäära,“ lisas Puusepp.