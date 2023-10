Vene minister Balticconnectori kahjustusest: oleme alati energiataristu rünnakuid hukka mõistnud

„Me oleme infrastruktuuri hävitamise vastu, oleme alati selle vastu olnud. Venemaa ja energeetikaministeeriumi arvates on see täiesti vale. See häirib globaalset turgu ja mitte ainult gaasitoru, vaid läheduses on palju rajatisi, mille kahjustamine tooks kaasa energiajulgeoleku riski. Me usume, et see on vastuvõetamatu ja lubamatu,“ ütles Šulginov.