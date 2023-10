Katkine gaasitoru on suur mure soomlastele. Meie mure on ühendus Lätiga

Eesti ja Soome vahelise gaasiühenduse katkemine Balticconnectori gaasitoru lõhkumise tõttu ei sea ohtu inimeste ja ettevõtete varustamist gaasiga. Energiakriisi tõttu on gaasi tarbimine Eestis eelmisest aastast märkimisväärselt vähenenud. See väheneb ka tänavu. Seda lihtsam on Eesti gaasivarustusekindluse eest vastutaval Eleringil teatada, et kogu Balti regiooni gaasiga varustamine on ka Balticconnectorita tagatud isegi kõige külmemal talvel. Veelgi enam, mingit probleemi ei tekiks ka siis, kui tarbimine oleks endiselt samasugune nagu 2021. aastal selle haripunktide ajal, kinnitab Eleringi kommunikatsiooni projektijuht Liis Eiser.

Eesti gaasimüüjate varud on Lätis Inčukalnsi maa-aluses gaasihoidlas. Seda täidetakse peamiselt Klaipėda LNG-terminalist. Abiks on ka Balticconnector, mille kaudu jõuab hoidlasse gaas Inkoo ujuvterminalist või Hanko LNG-terminalist. Praeguseks on aga Läti gaasihoidla peaaegu ääreni täidetud. Kliimaminister Kristen Michal ütleb Delfi „Erisaates“, et Inčukalnsi mahuti on 94% jagu täis. Suur osa sellest gaasist kuulub Eesti gaasifirmadele. Varude suurus on 21 TWh. Eestis tarbitakse aastas ainult 3,2 TWh ja talviti sellest ligikaudu 1,8 TWh. „See annab aimu, kui suur on varu regioonis,“ ütles Michal. „Ei ole vaja tekitada paanikat. Meie tööstused ja inimesed saavad väga kenasti hakkama,“ kinnitab ta. Michal märgib ka, et praeguste varude juures ei teki lähemate aastate jooksul ka vajadust võtta kasutusele Paldiski LNG-kaid.