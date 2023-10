Tarbijakaitse tuvastas e-smaspäeva sooduskampaaniates rohkelt rikkumisi

„Tuletame kauplejatele meelde, et soodushind tuleb arvutada 30 päeva madalaimast hinnast, seega tuleb varasema hinna arvutamisel võtta arvesse ka 30 päeva jooksul kehtinud soodushinnad. Samuti on e-smaspäeva puhul teada, et tegemist on kampaaniaga, mis kestab ühe päeva, seega kui e-smaspäeva kampaania nimetuse all müüakse kaupu mitme päeva jooksul, saab seda pidada eksitavaks kauplemisvõtteks. Veel juhime tähelepanu, et kampaania tingimused peavad vastama tegelikkusele: kui on teavitatud soodustusest kogu kaubale -x% ulatuses ja soodustus teatud kaupadele siiski ei kehti, on samuti tegemist tarbija eksitamisega,“ kommenteeris TTJA ettevõtluse osakonna jurist-valdkonnajuht Hellika Teder.