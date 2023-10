DPD tegevjuht: automaksus kilometraaži arvestamine vähendaks tühisõite ja autostumist

Kirsi sõnul sunnib 2025. aastal kavandatav automaks kogu transpordisektorit tõsiselt oma tulevikuinvesteeringuid ümber hindama. Elektrile üleminek saab olema valus neile, kes juba täna selles suunas tegevusi pole alustanud.

„Ehkki diiselkaubik võib täna näida odavam, siis kogukulu vaadates on edaspidi soodsam omada elektrikaubikut. Elektri- ja diiselsõiduki kulubaas jõuavad samale tasemele, sest kütuse hinnad on täna taas tõusmas. Samas on võimalik elektriga laadida ka väga soodsate hindadega börsipakettides ning elektrikaubikul on vähem kuluosasid, mis teeb selle hooldamise odavamaks,“ selgitas ta.

Kirss lisas, et kuigi diiselsõiduki maksustamisega on mindud oluliselt kõrgemaks, kui oli esialgselt kavas, võib see olla positiivne tõuge, et ettevõtted mõtleksid rohkem rohepöörde suunas. „Väga tervitatav on ka see, et ettevõtetele ei kohaldu vanusekordaja, mis toetab masinapargi uuendamist ja soosib transpordisektori jalajälje vähenemist,“ tõi Kirss välja.

„Oluline on ka maksu sihipärane kasutamine, et maksutulu suunataks siiski ka taristu ehitusse ja keskkonnasõbralike lahenduste strateegilistesse investeeringutesse,“ selgitas ta.

Kilometraaži komponent vähendaks tühisõite ja autostumist

Teisalt soovitab Kirss lisada automaksu komponendiks ka kilometraaži mõõtme. „Riik peaks oluliselt rohkem suunama nii ettevõtjaid kui ka tarbijaid tarbima targalt. Sellega ma pean silmas seda, et kui automaksu lisada ka kilomeetri komponent, siis hakkaksid inimesed ja ettevõtjad rohkem oma sõite läbi mõtlema. Tühisõitude hulk väheneks, sest inimesed hakkaksid oma sõite paremini planeerima. See täidaks laiemat eesmärki, mitte ainult CO 2 -heitmete mõttes, vaid ka teekatete, rehvide ning auto üldise kulumise mõttes,“ selgitas DPD Eesti tegevjuht ning toonitas, et kilometraaži komponent annaks keskkonnale kõige tugevama positiivse mõju.