Circle K: prognoosid näitavad, et lähikuudel nafta hind tõuseb

Oma viimases raportis prognoosib EIA (US Energy Information Administration) lähikuudeks jätkuvat naftahindade kasvu. „OPEC+ kärped hoiavad globaalse naftatoodete pakkumise madalama kui on nõudlus ning sellest tulenevalt prognoosib EIA, et käesoleva aasta neljanda kvartali toornafta Brent keskmiseks hinnaks on 91 USD/b ning see tõuseb 2024. aasta teises kvartalis keskmiselt 96 USD/b tasemele,“ kirjeldas Sassi EIA prognoosi.