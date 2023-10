Kriisikindlad pereärid kogevad korraga lootust ja hirmu

Sellele, mis on pereäri plussid ja miinused, pole Pedjak mõelnud. „Mulle lihtsalt meeldib oma perega koos olla. On usaldus ja sõprus ning koos läbi elatud kogemus nii eraelus kui ka tööl annab väga mõnusa tunde. Olen iga ühiselt veedetud päeva eest ülitänulik.“

Nad on muutnud ettevõtte juhtimise võimalikult avatuks ja räägivad ausalt kõigest, et töötajad oleksid kursis firma tegevusega. Eva Pedjak usub, et ettevõtte juhina on oluline iga töötaja mure või ettepaneku ära kuulamine ning see, et nad saaksid võimaluse neid ettepanekuid ka ellu rakendada – see annab töötajale teadmise, et tema tegevusest sõltub ettevõtte käekäik ja areng.

Pedjakit rõõmustaks, kui lapsed jätkaksid vanametalli ringmajandusettevõtlust, kuid on jätnud neile vaba valikuvõimaluse haridustee ja karjääri osas. „Teisalt pean faktist, kas üks või teine pereliige on ettevõttesse kaasatud, olulisemaks väärtusi ja ühtekuuluvus- ning omanikutunnet, mida pereettevõttena oleme teadlikult arendanud.“ Ta lisab, et kuna on lapsi kasvatanud samas väärtusruumis, on ootuspärane, kui nemadki soovivad oma tulevikku pereettevõttega siduda.

Lisaks perekonnaliikmetele on ettevõttes algusaastatest partneriks olnud Marko Erlich, kes vastutab viimasel ajal peamiselt ostu- ja müügimeeskonna tegevuste eest. „Markot pean suureks sõbraks ja laiendatud pere osaks. Ilma temata poleks ettevõte see, mis ta täna on.“

„Viimasel paaril aastal on meil erinevaid juhirolle täitnud poeg Oskar ja tütar Laura. Oskar on juhtinud ettevõtte Jõgeva osakonda ja on viimasel aastal olnud kaasatud Cronimet Nordicu finantsjuhtimisse, vastutades muu hulgas ka ettevõtte IT-lahenduste lansseerimise eest tütarettevõtetes Soomes ja Lätis. Laura juhib ettevõtte Tallinna kesklinna osakonda,“ tõi ema välja.

Väiketootjatele tootmise ja turustamise haldamiseks mõeldud tarkvara pakkuv MRPPeasy on ettevõttesse kaasanud kõik pereliikmed. Juht on Konstantin Klugman ise, tema poeg tarkvara peaarhitekt, tütar tarkvara testija ning abikaasa kujundaja. Pereisa sõnul liigub pereettevõte selles suunas, et see võiks kesta mitu põlvkonda. Pereäri plussid on tema sõnul usaldus ja kindlus. Miinuseid näha ei oskagi.

Sellest hooajast sõlmis ettevõte suurtoetaja lepingu Eesti Võrkpalli Liiduga ning nüüd kannab Balti riikide meeste klubivõrkpalliturniir Cronimet Liiga nime. „Tervislikult elatud elu üks tagaja on kindlasti sport – just seepärast otsustasime hariduse kõrval ka sporti toetada,“ sõnab Pedjak.

Juba on tema sõnul näha ka pingutuste esimesi vilju. Tal on hea meel tõdeda, et vaatamata keerulisele majanduskeskkonnale on neil jätkunud südikust kaugemale tulevikku vaadata ja investeeringutega jätkata – sel aastal on nad mitmes osakonnas panustanud arengusse, et nii klienditeeninduse kui ka töötajate töö- ja olmetingimusi parandada.

Ta on veendunud, et iga kriis annab hea võimaluse muutuda veel paremaks. „See motiveerib pingutama efektiivsuse nimel, leidma uusi lahendusi.“

Vanametalliturgu on viimastel aastatel iseloomustanud suur volatiilsus. Hindade ebastabiilsus on põhjustanud ka nõudluse kõikumise turgudel. „Selle tõttu on ka meie mahud vähenenud. Olen optimistlik, sest majandus on tsükliline ning küllap on peagi taas ees ka paremad ajad,“ lausub Pedjak.

Cronimet Nordic OÜ tegevus on globaalne. See tähendab, et nende tegevus Eestis on mõjutatud maailmas toimuvast. Kui juhtuvad globaalsed kriisid, nagu COVID, praegune sõda Euroopas ja majanduskriis, reageerivad turud nendele viivitamatult.

Koroona ajal kukkusid ettevõttel kahe nädalaga kõik aasta tööd korraga ära. Germo Karro ütleb, et sellistes olukordades on pereettevõttes asju kergem selgitada ja mõelda lahendusi kui tavalises äris, kus inimesed käivad tihti tööl ainult palga pärast.

Siiski paistab Karro sõnul, et nende pereäri võiks kesta mitu põlvkonda. „Mina olen teine põlvkond. Mu viieaastane poeg arvab praegu, et issil on hea elu – sõidab vaid päev läbi autoga ringi. Kui ta veidi vanemaks saab, siis saab ta aru, et see päris nii lihtne ei ole,“ ütleb ta. Mees teeb enda sõnul kõik, et kui poeg peaks kunagi soovima ettevõtte n-ö üle võtta, oleks tal selleks hea platvorm. „Kui ta end sellega siduda ei taha, pole ka midagi.“

Praegusel ajal valmistab Klugmanile rõõmu, et ettevõte saab kasvada ka raskel ajal. „Hiljuti oleme saavutanud viis miljonit ARRi (annual recurring revenue – iga-aastane korduv tulu).“ Murekohana toob ta välja, et on tunda paljude klientide ebakindlust tuleviku suhtes. „Selles situatsioonis kannatavad IT-investeeringud esimeste seas.“

Klugman arvab, et ettevõte on nomineeritud kategoorias, kuna neil on suure nõudlusega toode, mis katab väiketootjate vajadusi. Viimane uudis, mis väärib tema sõnul märkimist, on programmile lisatud funktsioon Master Production Schedule (MPS), mille tõttu sobib see paremini ka keskmise suurusega tootmisettevõtetele. Lisaks võtsid nad sel aastal kasutusele ka tehisintellekti. Kliendiküsimustele vastab Mr. Peasy nimeline juturobot.

Käesolev aasta on tema sõnul olnud võrreldes varasematega raskem, kuid sellest hoolimata ettevõtte kasv jätkus. „Usume, et järgmisel aastal asendub majanduslangus tõusuga, hiljemalt aasta teisel poolel,“ tõdeb ta optimistlikult.

Ta tõdeb, et asjade selgeks rääkimine on pereäri tugevus. „Kui tavalises ettevõttes saavad probleemid koguneda, pole see pereettevõttes võimalik. Probleemid tuleb selgeks rääkida, muidu kannatab ka pereelu.“

Koroonakriisist tuldi siiski välja. Karro sõnul on ettevõttel läinud sel aastal väga hästi. Nende peamine siht on viimasel ajal olnud Soome turg, kuid ka Eestis on olnud tubli kasv. Soome majandus on küll langustrendis, aga kuna nad on seal alles alustanud, pole neil kukkuda kuhugi – nende äri põhjanaabrite juures kasvab. Miks Soome valiti? Sest ökoloogiliste toodete müük on seal üldiselt kasvutrendis.

Teatav hirm pidurdab

Eduka pereettevõtte nominatsioon kuulub neile Karro sõnul seetõttu, et aastatega on nad teinud tugeva kasvu. Tegutsetakse mitte ainult ehitusettevõttena, vaid aetakse planeeti säästvat ärivaldkonda ühes saastavamas valdkonnas. Euroopas toodetakse kahte sorti põhuplaati ja siiani olid nad kõige suurema tootja ainuesindaja Skandinaavias. Nüüd on nad pool aastat olnud ka teise põhuplaaditehase ainuesindajad Eestis ja Soomes.

Karrot rõõmustab, et sektor on kasvutrendis ja inimeste teadlikkus on tõusnud. „Meie müügid, mida mõõdame laost välja minevates ruutmeetrites, pole üüratud, aga kliente on iga päevaga aina rohkem. Nad hoolivad oma tervisest ja heaolust. Kipsitrend hakkab tagasi tõmbuma ja on näha, et meie toodet kasutatakse aina rohkem.“

Kogu ühiskonnas ja majanduses valitsev üldine seis on negatiivne. Karro näeb, et kõik nende ümber on ettevaatlikud, samamoodi nad ise. Ta nendib, et kui ei oleks hirmutunnet, siis kes teab, kas nad oleks juba pankrotis või vastupidi, lendaks kõrgelt. „Me ei julge paljusid otsuseid teha, sest tuleviku ees on hirm.“

false

Millega tegu? Konkurss „Ettevõtluse auhind“ on kõrgeim riigipoolne tunnustus ettevõtjatele ja ettevõtlikkusele. Konkurssi korraldavad EASi KredEx ühendasutus ja Eesti Tööandjate Keskliit ning eesmärk on edendada ettevõtlikkust ja tõsta esile ambitsioonikamaid Eesti ettevõtteid. Aasta ettevõte selgub 4. novembri õhtul toimuval auhindamisüritusel „Eesti parimad ettevõtted 2023“, mida saab samal õhtul vaadata ETVst. Samuti tunnustatakse ettevõtluse edendajaid ja antakse üle noore ettevõtja preemia. „Ettevõtluse auhinna“ konkursi korraldamist ja artiklite ilmumist kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest.