Riigi valikud panevad aasta välisinvestorid muretsema

Ettevõtluse auhinna kolm paremat välisinvestorit on sel aastal HHLA TK Estonia, Riverty Tech ja FLIR Systems Estonia. 1996. aastal loodud HHLA TK Estonia haldab Eesti suurimat multimodaalset konteineri-, ro-ro- ja üldkaupade terminali Muuga sadama vabatsoonis. HHLA TK Estonia juht Riia Sillave ütleb, et nemad hingavad samas rütmis Eesti majandusega. „Oleme otseselt seotud sellega, mismoodi Eesti tööstustel läheb välisturgudel ja siin näitab ka üldine kaubavahetusstatistika, et mahud on pigem kahanemas.“

Eesti on ettevõtluseks hea koht, arvab Sillave, kuid toob puudusena välja pika vaate puudumise. „Mõnevõrra mõru maik tekib, kui mõelda sellele, milline on Eesti siht laiapindsema tööstuspoliitika vaates. Paistab, et sellist ühtset nägemust pole, mis omakorda pärsib Eesti majanduse alustala ehk eksportivat tööstust. Olgu näiteks või puidutööstusettevõtted, kes on hetkel silmitsi päris suurte raskuste ja negatiivse väljavaatega,“ sõnab ta.

Rail Baltic avab täiesti uue mõõtme

Tulevikku vaadates teeb Sillavele siiski heameelt, et Eesti majandus tervikuna liigub jätkusuutlikuma tuleviku suunas ja sellele pööratakse rohkem rõhku nii riiklikult kui ka ettevõtete poolt. „Kindlasti on oluline roll mängida Rail Balticu kiirel raudteeühendusel, mille rajamine võtab üha rohkem ilmet. Kui tavainimestena vaatleme Rail Balticut kui võimalust kiirelt ja mugavalt rongiga lõunanaabrite juurde ning ka kaugemale Euroopasse reisida, siis kaubavahetuses avab Rail Baltic kui kõige keskkonnasäästlikum transpordiliik täiesti uue mõõtme,“ ütleb ta. Eestist saab Rail Balticu oluline sõlmpunkt. Olgu öeldud, et Sillave on olnud mõni aasta tagasi ka Rail Balticu Eesti haru juht.

HHLA kontsern investeeris aastail 2020–2022 Eesti üksusesse 14,3 miljonit eurot tegevuse efektiivsemaks, kiiremaks ja keskkonnasäästlikumaks muutmiseks. Nii võeti 2021. aasta sügisel Muuga terminalis kasutusele digitaalsete väravate süsteem, mis võimaldas automatiseerida veokite liikumise terminali alal.