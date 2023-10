Keeruline aeg majanduses nõuab kinnisvararendajatelt suuremaid kulutusi

Erilahendused tõstavad küll hoone väärtust ja nähtavust, kuid eeldavad arendajatelt ka suuremaid kulutusi. Matsberg tõi välja, et tõusnud on nii materjali- kui tööjõukulu, mistõttu on kogu projekteerimis- ja ehitusprotsess oluliselt kallim kui varasematel aastatel. „Lisaks veel siis erilahendused konkurentsis püsimiseks – see hind kajastub paratamatult ka korterite ostuhinnas. Samas on näha, et inimesed on nõus kvaliteedi eest rohkem maksma ja tehinguni jõuavad uusarendustest eelkõige sellised projektid, mis on unikaalsed ja kvaliteetsed,“ sõnas ta.