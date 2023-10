Elektrilevi juhatuse liikme Erkki Sapi sõnul ei ole energeetikavaldkond miski, mille probleemi peab igaüks ise kodus lahendama hakkama. See on ikkagi kogu ühiskonna probleem ja seda tuleks ka selliselt käsitleda. Kõik debatis osalenud mehed selle väitega aga ei nõustunud.

„Äkki ongi paratamatu see, et päev või kaks on elekter ära mingites maakohtades. Igalühel on siinkohal valik – kellel on võimalik, pange oma tootmine ise püsti (generaator, päikesepaneelid jt),“ arutles kliimaministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Rein Vaks. Ta lisas, et siin joonistub välja ühiskonna diskussioonikoht – millises suunas otsustame edasi liikuda.