Tarbijavaidluste komisjon on comfy.ee e-poe ja selle omaniku Germdec OÜ kohta viimase aasta jooksul teinud umbes 40 otsust, kõik eranditult tarbija kasuks. Suurim etteheide poele on olnud, et nad ei täida tellimusi ega vasta hiljem kliendile, kui too soovib tellimuse tühistada ja raha tagasi saada.