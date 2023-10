Ida-Virumaal peab leidma lahenduse töökohtade loomiseks. See on julgeoleku küsimus

Ida-Virumaal ei teagi inimesed, mis on kriisiväline elu, ütleb Urmo Soonvald. Seal ei ole tehtud majandusinvesteeringuid ega kinnisvaraarendusi. „Olen aastaid oodanud, et Eesti riik sinna aktiivsemalt investeeriks – ehitaks ujulaid, staadione jms, et anda inimestele perspektiivi. Seda ei ole väga tehtud,“ tõdeb Soonvald.

Ida-Virumaal on suur probleem, kuidas hoida kohapeal noori inimesi. „Kui räägime Eestis madalast sündivusest, siis Ida-Virumaal on asi päris hull,“ nendib Lenno Uusküla. Maakonnas elab 10% Eesti rahvastikust, kuid sünde on seal vaid 6%. „On vaja leida viise, kuidas noor püsiks kohapeal.“

Viimase 30 aastaga on Narva elanikkond jäänud väiksemaks kümneid tuhandeid inimesi. Kui tahame inimesi saada Ida-Virumaale, siis on vaja kohta, kus elada ja aega veeta, ütleb Soonvald. Ta juhib tähelepanu, et Ida-Virumaa on kõige lihtsamini manipuleeritav piirkond Eestis – Venemaa on lähedal ja kohapeal on palju halli passi omanike ning ka Venemaa kodanike. Riik peaks tagama ja aitama, et sinna tuleks tavapärasest suuremad investeeringud. Inimestel peab olema töö, et nad ei istuks niisama kodus ja ei hakkaks liiga palju vaatama Venemaa poole. „Riiklikult on vaja leida lahendus, kuidas sinna töökohti juurde luua. Ida-Virumaa ei ole ainult majandusküsimus, vaid see on eelkõige Eesti riigi julgeolekuküsimus,“ räägib Soonvald.

Nad tunnevad, et kui panevad vene piiri äärde midagi püsti, siis nad võivad sellest ilma jääda. Lenno Uusküla

Majandusinvesteeringutega ei ole piirkonnas hästi. Kui ülejäänud Eestis valmivad tehased ja neist uudistes isegi enam alati ei räägita, siis Ida-Virumaa puhul meenub viimasest ajast vaid magnetitehase rajamine. See on ainus kogu programmis, mis valitsus on algatanud Euroopa Liidu rahade eest. Eesmärkidest, mida proovitakse saavutada, on magnetitehas vaid väike osa, märgib Uusküla. Ettevõtete investeeringute toetamiseks on raha juurde vaja.