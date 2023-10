Helsingis võivad peagi tekkida piirkonnad, kuhu bensiiniautoga enam ei pääse

Soome pealinna soov on käia Rootsi jälgedes. Nimelt tekib 2024. aasta lõpuks Stockholmi keskkonnatsoon, kus tohivad edaspidi sõita ainult elektrisõidukid või madala heitgaasiheitega gaasisõidukid. Keelupiirkondi on kokku 20 ja keeld kehtib iga päev, st kogu aeg. Rikkumine tooks kaasa umbes 85 euro suuruse rahatrahvi.

Nüüd ongi ka Helsingis käimas uuring, kuidas heitkoguseid vähendada. „Soomlased on rahvas, kes järgib väga hästi reegleid ja keelde. Inimesed peaksid aga teadma, et võimudel on tagataskus mehhanism, millega saaks potentsiaalset keskkonnavööndit veelgi rangemalt kontrollida kui pelgalt suulise keeluga,“ lisas abilinnapea.