Kuidas finantseeritakse tuuleparkide ehitust?

Tuuleparkide ehitamine on kasulik, aga kallis. Utilitas Windi juhatuse liige Rene Tammist räägib meetmetest, millega on võimalik riske projekti rahastajate jaoks maandada. Tasub meeles pidada, et mida kõrgem on risk, seda kõrgem on raha laenamise hind ja seeläbi kallim ka tuulepargist pärit elekter.