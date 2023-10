Iltalehti kirjutab, et elektrifutuuride hinnad tõusid sellel nädalal umbes 20%. 5. oktoobril oli elektrifutuuri hinnaks Soomes 9,55 senti/kWh,10. oktoobril maksis sama futuur sulgemiskursside järgi 11,53 senti/kWh.

Balticconnectori kahjustused võivad mõjutada Soome elektriturgu. „Soomel on olnud gaasitrassi ühendus ja lisaks eraldi LNG impordi terminalid. Üheskoos on need võimaldanud pärast Venemaa rünnakut jätkata gaasi kasutamist nii töötlevas tööstuses kui ka ka elektritootmises“, ütles Aalto ülikooli vanemteadur Iivo Vehviläinen. Pole teada, kui kaua võtab aega gaasitoru parandamine. Vehviläineni sõnul tõuseb kindlasti gaasi hind, mis omakorda tõstab elektri tootmishindu.