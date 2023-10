Parimad noored ettevõtjad valisid keerulisema tee

Ka seal räägitakse kodus palju ärist ja ettevõtlusest. Kui tütrel või pojal on huvi ettevõtte vastu, ei võeta teda kohe tööle. Esiteks peab ta saama vastava hariduse ja siis minema pereettevõttest väljapoole kogemusi hankima. Kui ta ka pärast kõike seda soovib pereettevõttesse tööle tulla, siis seda võimaldatakse. „See filosoofia meeldis mulle väga. Seetõttu ei kiirustanud ma liiga vara Cleveroni. Ma ei tahtnud tulla lihtsalt Arno pojana, vaid et oleks midagi siia juurde anda.“

Saatuslik 2020. aasta

Siis saabus aasta 2020 ja ettevõte liikus hoobilt tormisele merele. Esiteks saabus kõigi jaoks tundmatu COVID-19, kuid suurema hoobi andis 80 protsenti nende tulust moodustanud Walmarti otsus nendega leping lõpetada. Seal oli pukki tulnud uus juhtkond, kes soovis strateegiat muuta.

Toona oli kaks varianti: kas ka ise ettevõtet 80% koomale tõmmata või panustada arendusse ja müügiorganisatsiooni kasvatamisse ning teiste suurkorporatsioonide kliendiks meelitamisse. Otsustati teise variandi kasuks, mille üheks osaks oli edasimüüjate võrgustiku lansseerimine. Seda ja muidki uusi initsiatiive hakkas vedama Arti.

Kuid 2021. aastal juhtus veel midagi, mil Cleveronil ei läinud endiselt roosiliselt. Isa fookus oli sel ajal juba isejuhtivate autode suund, Cleveroni põhiäri tegevjuhil aga oli vaja pärast läbipõlemist aeg maha võtta. Arti andis isale, nõukogule ja juhtkonnale teada, et on valmis positsiooni enda kanda võtma. Ta nentis, et on noor ja kogemusteta, aga kõik kolm osapoolt andsid oma heakskiidu.

Noorus Artit takistanud ei ole, kuid kogemuste puudus on noore juhi puhul miski, mis on kahtlemata miinus. „Aga ma tunnistan seda ja kuulan targemaid inimesi ettevõtte seest. Olen kaasanud ka väliseid konsultante ja mentoreid, kes on aidanud ettevõtet ühte jalga käima panna.“

Ta ei ole aga nõus, et noorel juhil on end raskem kehtestada. Tema filosoofia on see, et juht ei peagi end tingimata kehtestama – ise otsuseid tegema ja neid läbi suruma. Pigem tuleb luua keskkond, kus tiimid ise töötaksid hästi ühise eesmärgi nimel. Võtaksid vastutust. „Et ka uus põlvkond juhte kasvaks peale. Minu asi on luua soodus keskkond selleks, et inimesed saaks kasvada ja areneda,“ ütleb Arti.

Tal ongi kõige suurem heameel enda tiimi ehk juhtkonna üle. Arti sõnul töötavad nad ülihästi kokku ja neil on õige mentaliteet, et muuta maailma. Nendega ei tundu midagi võimatu. Huvitav ja äge on tegutseda ka keset nende tooteid, milleks on põhimõtteliselt kõrgtehnoloogilised robotid.