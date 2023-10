VIDEO | Andrus Ansip: tulevikus elektri tarbimine Eestis ainult suureneb. Head lahendust olemas ei ole

Ansipi sõnul jääb paika tulevikus tõdemus, et kodus pannakse tuled põlema siis, kui käes on õhtu ja õues on pime. See tähendab teisalt seda, et Eesti liigub üha enam elektrifitseerimise poole. „Elektrifitseerimine peab tooma meie kodudesse üha rohkem paindlikku elektri tarbimist – peab saama nihutada elektri tarbimist ajale, kus on tarbimine väikesem,“ ütles Ansip.