IVIA panustab Ida-Viru maakonda muutvatesse arendusprojektidesse

Tööstus- ja äripargid

IVIA on tänaseks välja arendanud ca 250 ha äri ja tootmismaa krunte neljas omavalitsuses: Narva, Jõhvi, Kohtla-Järve ja Kiviõli. Kehtestatud on detailplaneeringud, maa on IVIA omandis, kruntide piirini on välja ehitatud vajalik taristu: teed, tänavalgustus, side, vesi, kanalisatsioon ja küttelahendused. Arendusprojektides on tagatud elektri kättesaadavus alajaamadest. IVIA projektide planeeringulahendused võimaldavad sobiva krundi leida erinevate ehitusmahtude vajadustega investeerimisprojektide jaoks. IVIA on ettevalmistused tööstus- ja äriparkides selleks, et tagada ettevõtete projektide realiseerimine minimaalse ajakuluga, sest aeg on kõige olulisem ressurss.

Lisaks aitab IVIA ettevõtteid asjaajamistoimingutes omavalistsutes, et protsessid oleksid maksimaalselt mugavad ja efektiivsed.

IVIA meeskonda on viimastel aastatel oma investeerimisotsuste tegemisel usaldanud üle 40 ettevõtte, kes on omandanud krundid tööstus- ja äriparkides. Tegevust on alustanud üle 20 ettevõtte. Nende hulgas on näiteks veepuhastussüsteeme tootja Aquaphor International, mikrotuulikute tootja Freen, hetkel käib Narva Tööstuspargis Neo Perfomance Materials püsimagnetite tehase ehitus.

Toetusmeetmed

Järgmised kaks-kolm aastat on unikaalsed oma tegevuse laiendamiseks Ida-Virumaale. Õiglase Ülemineku Fondi toel on võimalik saada toetust investeerimisprojekti elluviimiseks. Tootmisettevõtetel on võimalik taotleda toetust ehituseks, seadmete ostmiseks ja liitumisteks alates 500 000 eurost kuni 20 miljoni euroni olenevalt projekti mahust ja sisust. Omafinantseering algab 35%-st. Väiksematel tootmisettevõtetel ja äriettevõtetel on toetuste võimalused alates 30 000 eurost kuni 500 000 euroni peamiselt seadmete omandamiseks. Täpsem info Ida-Virumaa toetusmeetmete kohta on leitav EAS kodulehelt.

