Põhja läinud idufirma asutaja jagab vastuseid: varasid on ja võlgnevused saavad tasutud

Mis saab teie asutatud Eurora Solutionsist, mis on esitanud pankrotiavalduse? Mis saab investoritest?

Minu teada on määratud ajutine pankrotihaldur. Pankrotiavalduse esitas juhatus ning usun, et õigetel alustel.

Septembris andis ettevõte aga teada, et koondab üle poole töötajatest, neist 80 Eestis. Augusti algusest on Euroral ka ligi 721 300-eurone maksuvõlg, millest enam kui pool on ajatatud. „Koondamiste eesmärk on ettevõttele täpsema fookuse seadmine ja kulubaasi vähendamine, et järgmisel aastal kasumisse jõuda,“ põhjendas koondamisotsust Eurora juhatuse liige Kaie Hansson.