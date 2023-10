Külmeta või maksa. Ametnike aeglane töö jättis väikeelamu omanikule kehvad valikud

Ühel mai kuu õhtul maja kraanidest enam sooja vett ei tulnud. Ka põrandad olid külmad. Põrandaküte ei töötanud. Lähemal uurimisel selgus majaomanik Helenile, et maaküttepump, kust kogu soojus pidi majja tulema, on vait. Sooja vee sai kraanidesse tagasi, sest seda andis varuks olev soojavee elektriboiler. Radiaatoritesse ja põrandaküttesse aga sooja enam ei saanud. Helen sai vaid õnne tänada, et see juhtus kevadel, kui ees seisis soe suvi ja majas kannatas elada ka ilma kütteta.