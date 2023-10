Lugeja küsib: kas praegu on õige aeg kodulaen varem tagasi maksta?

„Kodulaenude tagastamise statistika näitab, et käesoleval aastal on kliendid täies ulatuses oma kodulaene tagastanud samas mahus kui mullu. Keskmine summa täielikul kodulaenu tagastamisel on tänavu veidi üle 45 000 euro. Kliendid maksavad kogu kodulaenu tagasi tavapäraselt siis, kui nad ostavad uue kodu ja teevad laenu tagasimakse oma vana eluaseme müügist saadud tulult,“ ütles SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang.

Hallang tõi välja, et 2023. aastal on aga ligi 40% kasvanud klientide huvi kodulaen osaliselt tagastada. Kui mullu oli keskmine osalise tagasimakse summa 6 000 eurot, siis tänavu on see juba 8 800 eurot. „Põhjuseks, miks kliendid soovivad oma kodulaenu aktiivsemalt varem tagasi maksta, on kasvavad intressimäärad. Lõppkokkuvõttes tähendab laenu põhiosa vähendamine ka väiksemat igakuist intressimakset,“ selgitas Hallang.

Alustada on mõistlik laenulepingust

Hallangu sõnul on laene küll võimalik enne tähtaega tagasi maksta, kuid varasema tagastamise tingimused on laenudel erinevad ning sõltuvad ka intressimäära tüübist, mistõttu tuleb esmalt hoolikalt läbi vaadata oma laenuleping ning selle põhjal teha otsus järgmisteks sammudeks.

“Üldjuhul on vajalik panka laenu ennetähtaegsest tagastamisest vähemalt 10 päeva ette teavitada, esitades avalduse internetipanga kaudu või pangakontoris. Erandina ei pea panka ette teavitama, kui soovitakse ennetähtaegselt tagastada väikelaenu – selle saab igal hetkel ilma leppetasuta internetipanga kaudu tagasi maksta,“ selgitas Hallang. Ta lisas, et samuti saab internetipangas iseseisvalt kodulaenu ja hüpoteeklaenu tagasi maksta, kui tagastatav summa on arvelduskontol olemas.