Info-Auto tegevjuht automaksust: Volvode hind tõuseb märgatavalt. See on valus löök inimeste rahakottidele

„Maksud peavad kodanikule olema lihtsad ja arusaadavad ning riigile hõlpsalt administreeritavad. Automaksu kehtestamisega üritatakse justkui lahendada mitut vastuolulist ülesannet korraga, põhjendades seda keskkonnasäästu aga ka küsitava argumendiga, et “kõigil teistel riikidel on see olemas“, ütles Katkosilt.