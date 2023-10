Tuled kustu! Prantsusmaa valitsus käsib poed ja kontorid öösel pimedaks teha

Prantsusmaa sunnib äriruumide (näiteks kauplused ja kontorid) juhte lülitama ööseks välja kogu valgustuse. See on osa uuest meetmest, mille eesmärk on vähendada energianõudlust, ütles Prantsusmaa energiaminister Agnes Pannier-Runacher kolmapäeval.

Meede hõlmab ka toetusi, mille eesmärk on aidata inimestel paigaldada koju termostaate, samuti soovitatakse kodus töötamist. Meetme rakendamine muudaks äriruumide jaoks kohustuslikuks selle, et valgustuse võib sisse lülitada alles tund enne avamist. Tuli tuleb kustutada hiljemalt tunni jooksul pärast sulgemist, lisas Pannier-Runacher oma avalduses.

Kuigi Prantsusmaa energiasektoril läheb tunduvalt paremini kui eelmisel aastal, peab riik siiski pingutama, et vältida elektrikatkestusi. Prantsusmaa elektri- ja gaasinõudlus vähenes võrreldes eelmise aastaga 12 protsenti. See tuleneb sellest, et valitsus kutsus kodumajapidamisi üles piirama kodu kütmist 19 kraadini, mis tulenes omakorda hirmust Ukraina sõja tagajärgede ees. Prantsusmaa kartis, et sõja tõttu tekib Euroopa Liidus energiapuudus.