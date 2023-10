SEB privaatpanganduse strateeg: finantsšoki risk kasvab

Praegu hoiavad turge ilmselgelt ärevuses mitu riski. Kuna aga puuduvad tugevad indikaatorid, mis viitaksid üleilmsele majanduslangusele, on raske põhjendada aktsiapositsioonide olulise vähendamise vajadust. Lääneriikide keskpangad on teatanud, et oma järgmistes otsustes sõltuvad nad suuresti jooksvate makronäitajate liikumisest. Seetõttu püüavad turuosalised aimata, milline on keskpankade reaktsioon uuele infole. Praegu on hea makrouudis turgudele enamasti halb uudis ja vastupidi. Kuigi aktsiaturud on äraootaval seisukohal, võib nende kannatus katkeda enne, kui saabub selge signaal makroväljavaate pöördumise kohta ühes või teises suunas. Seda eriti juhul, kui võlakirjatootlused jätkavad tõusu. Oodates väljavaate selginemist on tähtis maandada riske. Kuigi varaklasside arvestuses peame mõistlikuks hoida üsna neutraalset portfelli struktuuri, eelistame varaklasside sees kaitsvama suunitlusega paigutusi. Aktsiariski osas võib kaaluda tavapärasest suuremat nn väärtusaktsiate osakaalu ja võlakirjade osas lühema tähtajaga paigutusi.