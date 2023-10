Energiaekspert: Eesti taastuvenergia vajab väliskapitali

Aani sõnul käivitasid taastuvenergia toetused 2018. aastal Eestis päikeseenergia buumi, millega läksid kaasa paljud uued tegijad – töösturid, kinnisvaraarendajad, suured maaomanikud jt. Odavam tehnoloogia, kõrged elektrihinnad ühes toetustega, soodsad laenutingimused ning ühiskonna tugi aitasid kaasa. Nii kasvas päikeseenergia toodang Eestis alates 2018. aastast peaaegu 20 korda, nii et järgmise suve teatud tundidel võiks siin toodetud päikseenergia katta kogu Eesti elektritarbimise. Ka viimased 10 aastat paigal seisnud tuuleenergias on järgnevatel aastatel oodata pärituult.

Projektide mahud on samuti kordades kasvanud. 2019. aastal valmis suurim päikesepark, võimsusega 1 MW, alla 1 miljoni eurose investeeringuga. „Praegu ehitatav suurim päiksepark võimsusega üle 70 MW nõuab ligi 50 miljonit eurot. Ei pea olema valdkonna spetsialist, mõistmaks et nii mastaapse kasvuga toime tulemiseks peab finantseerimisele lähenema uut moodi. Vaja on nutikalt läbi mõelda finantseerimise struktuur, kaasata institutsionaalset kapitali ning teha head koostööd finantsasutustega,“ ütleb Aan.

Odav elekter rõõmustab tarbijat, aga mitte finantseerijaid

Seni teevad arendajad koostööd kohalike pankadega, kes on üha rohkem huvitatud taastuvenergia projektide finantseerimisest. „Tavaliselt on arendajate omaosalus 20–50 protsenti ning ülejäänud osa laenab pank. Kui päikesepargid hakkavad taastuvenergiat tootma, peab müügitulu katma laenu tagasimaksed ning ülejäänud raha saab vabastada järgnevate projektide arendamiseks või omanike kasumiks,“ kommenteerib Aan.

Nii on see olnud viimased poolteist aastat, kalli elektri ajal. Sel suvel aga oli korduvalt päevi, kus elektrihind oli päikesepaistelistel tundidel madal või kohati nulli lähedal. Kuna Eestis puudub suurtarbijate vähesuse tõttu toimiv pikaajaliste fikseeritud elektriostulepingute turg, mis võimaldaks hindu pikaajaliselt fikseerida, säilib see risk ka edaspidi. Selline trend, isegi kui see pole valdav, vähendab laenukapitali riskivalmidust suuremas mahus investeerida. „Arendajad võivad leida end olukorrast, kus mahukamate projektide kapitalivajadus on olulisem suurem, laenuandjad küsivad suuremat omaosalust ning laenuraha on muutunud kallimaks,“ ütleb Aan.