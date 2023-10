Lätis hakatakse järgmisest aastast tõstma alkoholi- ja tubakaaktsiisi

Läti on püüdnud mitu aastat reguleerida alkoholi turustamist hinna- ja maksupoliitikaga. Viimati tõsteti riigis aktsiisi 2021. aasta märtsis. Järgmise aasta riigieelarve koostamisel on valitsus otsustanud aktsiisimäära uuesti tõsta, ütles rahandusministeeriumi esindaja Aleksis Jarockis. Ta lisas, et üheks eesmärgiks on aktsiisi tõstmisega vähendada inimeste alkoholi tarvitamist, teiseks eesmärgiks on saada tarbimisest tulu riigieelarvesse.

Sigarettide ja muude tubakatoodete aktsiisimaksu tõstetakse Lätis järgmise kolme aasta jooksul, esimene aktsiisitõus on kavandatud järgmise aasta 1. märtsiks. 2025. ja 2026. aastal tõstetakse tubakaaktsiisi 1. jaanuaril. Sigarettide maksumäära on kavandatud tõsta keskmiselt 5,6 protsenti aastas ehk 0,14-0,2 eurot sigaretipaki kohta aastas.

Seaduseelnõu näeb ette, et muude alkohoolsete jookide rühma kuuluvate toodete aktsiisimaksu suurendatakse järgmise kolme aasta jooksul igal aastal 5 protsenti, muude alkohoolsete jookide, näiteks siidri ja õlle, aktsiisimaksu suurendatakse järgmise kolme aasta jooksul keskmiselt 10 protsenti aastas. Alkohoolsete jookide maksutõusud on kavandatud 1. märtsiks järgmise kolme aasta jooksul.

Võrreldes aktsiisimäärasid 2024. aastaks Baltimaades, on Lätis aktsiisimaksu mõju õlle hinnale veidi väiksem kui Leedus või Eestis. Lätis on see järgmisel aastal 9 eurot 100 liitri õlle absoluutse alkoholiühiku kohta, Leedus peaaegu 9,5 eurot ja Eestis üle 13 euro.

Brändi, džinni ja muude kõrgema alkoholisisaldusega jookide aktsiisimäär on järgmisel aastal Lätis võrreldes teiste Balti riikidega kõige väiksem. Leedus on kange alkoholi suhtes kohaldatav määr kõige kõrgem.