Täna hommikul sõitis Elroni rong kahele puule otsa

Mäe lisas, et kui raudteele on tormi ajal kukkunud puud, korraldab infrastruktuuri omanik (vastavalt AS Edelaraudtee või AS Eesti Raudtee) tee puhastamise. „Täna hommikuse juhtumi puhul oli tegemist väikese puuga, millest vedurijuhil jõud üle käis ja selle ka eemaldas. Kui on aga suuremad tormimurrud, siis tuleb oodata ära taristuomaniku saadetav meeskond,“ selgitas ta.