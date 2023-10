Skeleton Technologies kaasab tippinvestoritelt Siemens ja Marubeni 108 miljonit eurot

Skeleton Technologies tegevjuhi Taavi Madibergi sõnul on investeeringu saamine ühelt Euroopa suurimalt tehnoloogiaettevõttelt oluline verstapost. „Lisaks SFSi investeeringule on Siemens meie jaoks tähtis äripartner, tarnija ja klient. Nende kogemus industrialiseerimises ja äripartnerluses kiirendab Skeletoni kasvu ning tugevdab meie rolli rohepöörde eestvedamisel.“

SFSi kapitali ärivaldkonna tegevjuhil Steffen Grossel on hea meel tugevdada pikaajalist partnerlust, investeerides Skeletoni laienemisse ja täiustatud akutehnoloogiate arendamisse. „Meie eesmärk on toetada uuenduslikke tehnoloogiaid kestlikuma tuleviku nimel. Skeleton oma murranguliste kõrgvõimsusega kiirlaadimistehnoloogiatega sobib selleks ideaalselt. Meil on hea meel ettevõttesse investeerida ja aidata kaasa tugeva akuökosüsteemi loomisele Euroopas.“