Tartlased peavad McDonald’si tellimust ootama kuni poolteist tundi

Bolt Food: poolteist tundi viivitust on haruldane

„McDonald’s on meie üks populaarsemaid restorane ja vahel võib juhtuda, et restoran on väga hõivatud,“ sõnas Bolt Food Eesti juht Jaagup Jalakas. Ta lisas, et ei vasta tõele, et Bolt Foodi tellimused teenindatakse viimasena.

Jalakas selgitas, et nende kulleritel on minimaalne tellimuste vastuvõtumäär, kuid kulleritel on võimalik valida, milliseid tellimusi vastu võtta. „Poolteist tundi viivitust on äärmiselt haruldane ja tavaliselt tingitud sellest, et restoranis on midagi valesti läinud. Kui tegemist on tavapärasemast pikema viivitusega, siis on kulleril võimalik end tellimusest eemaldada, lisada end uuele tellimusele ja anda põhjustest meie klienditoele teada,“ sõnas Jalakas. Ta lisas, et sellest ei muutu kullerite vastuvõtumäär.