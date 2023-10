Euroopa Parlament kaalub karusnahatööstuse keelamist

Euroopa Parlament uurib petitsiooni, milles nõutakse karusnaha keelustamist. Kuigi petitsioon on hea uudis loomade heaolule, on väljendatud muret võimaliku keelu majanduslike tagajärgede pärast, sest EL on maailma juhtiv karusnahatootja ja -müüja.

Petitsiooni eesmärk on keelustada terves Euroopa Liidus karusnahafarmid ja nende toodete müük. Praeguseks on sellele oma allkirja andnud üle 1,5 miljoni inimese 18 liikmesriigist. Euroopa Parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon esitavad selle neljapäeval parlamendile.

Karusnahatööstuse esindajad on aga pahased selle peale, et nendega pole petitsiooni osas ühendust võetud. „Oleme äärmiselt pettunud, et debatt, mis määrab kogu sektori tuleviku, toimub ilma meie osaluseta,“ ütles rahvusvahelise karusnahaliidu tegevjuht Mark Oaten.

Karusnaha tootmine on vähenemas

Karusnahatööstuse keelustamine tooks kaasa tuhandete farmide sulgemise ja sunniks mitmeid tootjaid minema üle kunstnahale.

Mark Oateni sõnul on karusnahatööstuse väärtus maailmas16 miljardit eurot. Tööstus on tihedalt seotud luksusmoe ja Aasia turgudega, kus nõudlus on suur.

EL on Hiina järel suuruselt teine karusnahatootja maailmas. Mitmete loomakaitseorganisatsioonide andmetel moodustas ELi karusnahaeksport 2021. aastal 107,8 miljonit eurot. Karusnahatööstuses töötab kokku üle 100 000 inimese üle Euroopa. Kuid karusnaha tootmine ELis on juba praegu järsult vähenemas.

Praeguseks on 14 liikmesriiki keelanud karusnahakasvatused ja paljud on rakendanud rangeid seadusi loomade heaolu tagamiseks. Viimased arvud näitavad, et tööstuse tulevik on üsna pessimistlik: vaid kahe aastaga on karusnahatoodang vähenenud enam kui poole võrra ja see on olnud languses juba umbes kümme aastat.

Hiina, maailma juhtiv karusnahatootja, ja Kanada, kelle karusnahatootmine on juurdunud riigi traditsioonidesse, on samuti näinud, et nende karusnahatööstuse osakaal on viimastel aastatel kiiresti kahanenud.

Pärast karusnaha keelustamise petitsiooni esitamist neljapäeval arutavad Euroopa Parlamendi liikmed seda 19. oktoobril, võttes arvesse nii tagajärgi Euroopa karusnahatööstusele kui ka loomade heaolule.