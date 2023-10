Amet hoiatab: TikTokis levivad ebaseaduslikud loosid

„Inimesed soetavad heas usus pileti, jäävad lootma, et loosiõnn naeratab, kuid rahast ollakse ilma ja lõpp tulemust ei tea keegi. Vastava loa puudumisel on selline tegevus keelatud ja keegi ei ole kindlaks teinud, kas loosimine toimub ausatel alustel,“ selgitas Aednurm.

MTA-le on tulnud vihjeid erinevate mängude kohta, loose tehakse nii väikeseid kui ka suuri. Näiteks võib lubatud auhinnaks olla lõhnaõli, auto või kodumasin. Peibutatakse ka noori neile atraktiivsete auhindadega, näiteks on loosimisi, kus auhinnaks on kommikott.