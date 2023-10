VIDEO | Eesti ettevõte pakub lahendust Euroopa Liidu ringmajanduse ühele suuremal

Millist probleemi lahendate?

KIUD materjali eelis on see, et see on valmisatud teisest toormest (tekstiilitööstuse ja tarbimisjärgsetest jääkidest), tootmisprotsess on mehaaniline ning oluliselt väiksema energiakuluga. Tootmises ei kasutata vett ega lisata kemikaale. Kokkuvõttes on meie protsess 50% väiksema CO2 jalajäljega võrreldes pappkarpide tootmisega.