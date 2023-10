VIDEO | Ajujahi võitu jahtiv ettevõte lubab majanduslanguse ajal tuua ettevõtetele olulise kokkuhoiu

Mida Glassity pakub?

Arenduses olev toode - ettevõte pilvetaristule kohandatud tehisintellekti mudel - on treenitud genereerima lahendusi, mis käsitlevad konkreetset pilveinfrastruktuuri. See on võimeline andma kasutaja päringule koheseid vastuseid ja soovitusi, koostama raporteid ja prognoose, määratlema teenuseid ja siduma neid kulukeskustega, ära tundma anomaaliaid ning nende põhjuseid. Me loome uuenduslikku automatiseeritud keskkonda, kus kasutaja saab suurte keelemudelite (LLM) kaudu suhelda pilvega saades vastuseid nii tekstina, failidena kui ka 3D visualiseerimisena.