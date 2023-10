Augustis laekus riigikassasse mullusest rohkem makse

Tagasihoidlikus kasvus on diislikütuse jaemüük, kuid samas hulgimüük, mis moodustab kogu diislikütuse müügist keskmiselt 14 protsenti, on 8 kuu kokkuvõttes langenud 16 protsenti.

Prognoosi kohaselt tõuseb käibemaksutulu käesoleval aastal 8 protsendi võrra, mis viitab sellele, et eeskätt aasta lõpukuudel on tasumine kiirenemas. See tuleneb järkjärgulisest ostujõu taastumisest madalama inflatsiooni tingimustes, kus palgakasv on juba püsivamalt ületamas hinnatõusu tempot (augustis 6,6 protsendipunkti võrra).