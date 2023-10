Vähetuntud võimalus: noor saab esimese kodulaenu võtta koos vanemaga 

Tallinna “mägede“ hinnad ühe- ja kahetoaliste korterite puhul jäävad keskmiselt vahemikku 100 000–130 000 eurot, teistes suuremates linnades on need mõnevõrra väiksemad. Omafinantseeringu suurus sellise korteri puhul on 20 000–26 000 eurot, mis on paljude noorte jaoks suur väljakutse. Üks võimalus on kasutada Kredexi käendust, mis vähendab nõutud summat, ning ülejäänud raha püüda aastatega koguda või laenata vanematelt.

LHV eraisikute finantseerimise osakonna juht Catlin Vatsel nendib, et noorte stardipunkt iseseisva elu alustamiseks on kindlasti väljakutse, samas näitab LHV kogemus, et noored on leidlikud. “Võrreldes näiteks kümne aasta taguse ajaga näeme, et internetiajastul on paljud noored leidnud võimaluse teenida lisaraha nii kooli kui ka olemasoleva töö kõrvalt. Näiteks on meil olnud kliente, kes on läinud Ameerikasse raamatuid müüma ning sealt vajaliku summa kokku saanud kui ka neid, kes on üles ehitanud oma veebipoe või pakkunud erialaseid teadmisi online-keskkonnas,“ jääb Vatsel positiivseks noorte võimaluste osas, lisades, et noored soovivad ka ise olla kindlad oma finantsvõimekuses enne suure kohustuse võtmist. “Paljud noored on kasutanud ka võimalust säästa raha sel ajal, kui elatakse veel vanemate pool, mil kulud on oluliselt väiksemad,“ lisas Vatsel.