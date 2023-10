Praktikaprogrammist välja kasvanud idee jõuab peagi miljonite taskusse

Ideed saatis edu – pärast selle tutvustamist SEB Eesti juhatusele, valiti see Eesti TOP 3 parima idee hulka ja tiim saadeti esitlust tegema ka juhtidele SEB Baltikumi Youth LAB-i finaalvooru. Seal omistati ideele parima jätkusuutlikku idee auhind. „Tookord lahkusime praktikalt õnnelikuna edukatest esinemistest, ent rõõm oli veelgi suurem, kui mõni aeg hiljem SEB-sse päriselt tööle tulles nägime, et meie poolt algatatud idee oli päriselt tooteks vormitud ning 2020. aastal lansseeriti maisist ISIC ja ITIC pangakaart, mille kaarditoorik on valmistatud 84% mittesöödavast maisitärklisest ehk söödamaisi ülejääkidest,“ rõõmustas Johanna. 2024. aastal hakkab SEB järk-järgult kõiki pangakaarte jätkusuutlikumate pangakaartide vastu vahetama. Pangakaartide vahetus võetakse ette ka teistes Balti riikides. „On üsna uskumatu mõelda, et kahe noore inimese peas tekkinud idee jõuab suures pangas reaalse tooteni, mida kasutavad miljonid inimesed üle terve Baltikumi,“ ei suuda Andres oma rõõmu varjata.

Kuidas noored maailma päästavad?

Andrese ja Johanna sõnul pööravad noored päris palju tähelepanu jätkusuutlikkusele ja nö paremate valikute tegemisel. „Noore inimesena mõtled ikka, et tahad tulevikus elada puhtas ja loodusrikkas maailmas. Nii on minu igapäevase elu osaks prügi sorteerimine ja auto omamise asemel ühistranspordi või autojagamise teenuse kasutamine,“ rääkis Johanna. Andres ei ole samuti autoomanik ning nõustus, et väikesed jätkusuutlikud harjumused on temalgi sisse juurdunud.

Mõlemad noored nendivad, et jätkusuutlikute valikute tegemine sõltub suuresti noorest ja tema sõprusringkonnast. Noorte sõnul on neil sõpru, kelle elus on jätkusuutlikkus väga tähtsal kohal, kuid on ka neid, kes küll selle peale mõtlevad, kuid ei ole veel valmis oma harjumusi muutma. „Mul on tuttavaid, kes on hakanud veganiteks just seepärast, et vähendada oma jalajälge. Väga palju on neid, kes eelistavad poodides võimalusel keskkonnasõbralikumaid tooteid ning omajagu on neid, kes ostavad endale riideid teise ringi poodidest,“ rääkis Johanna, milliseid jätkusuutlikke valikud tema sõprusringkonnas tehtud on.