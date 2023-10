Börsifirma Modera alandas kasvuprognoose ning ootab varasemast väiksemat kasumit

„2023. aasta on Moderal kulgenud edukalt. 9 kuuga kasvasime 46% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga,“ märgib ettevõte.

Moderal on tugev tooteplatvorm ning lojaalne kliendibaas, mis kasvab jooksvalt.

Varasemalt planeeris Modera müügimahuks 2,78 miljonit eurot. Praeguseks näeb ettevõte, et aastal 2023 suudame jõuda 2,27 miljoni euroni oma tulude mahus.

WAutosektor on praegu väga turbulentses olukorras ning näeme edasist kasvu, kuid ei saa olla nii optimistlikud kui varem. Autotööstus mõjutab oluliselt kasvanud intressimäärad, mis on teinud autotootjad ettevaatlikumaks. Näeme endiselt kasvu jätkumist, kuid mõned meie kliendid on lükanud oma projektide algused 2023. aastast järgmisesse aastasse,“ märgib ettevõte.