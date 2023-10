Avab uued uksed. Eesti puitmajatootjad on nüüd Lõuna-Korea suurfirmadele sammuke lähemal

Eesti Puitmajaliidu tegevjuht Annika Kadaja märgib, et Eesti puitmajatootjad on tuntud stiilsete ja funktsionaalsete puidust hoonete projekteerimises. „Meie filosoofia vastab üleilmsele suundumusele, mis soosib keskkonnasõbralikumat elustiili. Tehaseline majade tootmine mitte ainult ei kiirenda ehitusprotsesse, vaid tagab ka täpsuse, kulutõhususe ja mis kõige tähtsam, vähendab keskkonnamõju,“ lisab Kadaja. „Meil on rõõm, et oleme leidmas globaalseid partnereid, kellega meie nägemus klapib ning kellel endal on ka tehaselise ehitamise kogemus. Mis aga veelgi olulisem, tahe ja võimekus tänast niinimetatud traditsioonilist ehitussektorit ümber kujundada.“

Koreas on mitmeid maailmaturul tegutsevaid korporatsioone – Samsung, LG, Hyundai jt – kelle portfell ei piirdu üksnes meile tuntud toode tootmisega. Samsungi ja LG gruppi ning nendega seotud ettevõtete hulka kuuluvad näiteks ka moodulmajatehased. Ühte neist õnnestus Eesti delegatsioonil suvel ka külastada. Lisaks on märkimisväärne, et Korea suurkorporatsioonid on näidanud üles huvi Eesti majatootjatega globaalsel turul koostöö vastu. „Olukorras, kus Eesti majatootjate põhiturud on kukkunud, võimaldab käesolev hetk erinevaid turge diferentseerida ja miks ei võiks Koreast avaneda meie ettevõtetele uusi äri- ja ekspordisuundi,“ lisab memorandumi allkirjastanud Alo Tamm, kes on moodulmajatootja Harmeti tegevjuht.